Янтарь с тараканом возрастом 40 млн лет нашли в Калининграде

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Уникальный янтарь с сохранившимся ископаемым тараканом найден на Калининградском янтарном комбинате, сообщила пресс-служба предприятия.

При ручной сортировке сырья был обнаружен инклюз — полностью сохранившийся ископаемый таракан, запечатанный в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм и весом 7 г.

Специалисты установили, что насекомое было законсервировано в окаменевшей смоле реликтовых деревьев 35–40 млн лет назад. Особую ценность находке придает исключительная сохранность — таракан расположен у поверхности камня, что позволяет детально рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову существа.

«Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35–40 млн лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — сказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

23 мая стало известно, что в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли первый в сезоне самородок. По информации пресс-службы предприятия, камень весил более килограмма и был возрастом около 35–45 млн лет.