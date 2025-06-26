Михаила Боярского положили в больницу
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали, сообщил РБК сын актера Сергей Боярский.
«Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — сказал Боярский-младший.
«Михаил Сергеевич под наблюдением специалистов», — сообщила РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.
В телеграм-канале театра 24 июня было опубликовано сообщение о замене среди исполнителей: роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» вместо Боярского исполнит артист Александр Сулимов.
«По предварительной информации, Михаил Боярский примет участие в прощальных показах спектакля, запланированных на 2 и 13 июля», — говорится в публикации.
В апреле 2025 года Боярский оступился за кулисами и упал с высоты около трех метров. Супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, сообщила тогда, что при падении тот сломал ребро.
В 2023 году актер перенес инфаркт; тогда в театре заявили, что он был «планово госпитализирован».
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