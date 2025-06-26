Михаила Боярского положили в больницу

Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали, сообщил РБК сын актера Сергей Боярский.

«Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — сказал Боярский-младший.

«Михаил Сергеевич под наблюдением специалистов», — сообщила РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

В телеграм-канале театра 24 июня было опубликовано сообщение о замене среди исполнителей: роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» вместо Боярского исполнит артист Александр Сулимов.

«По предварительной информации, Михаил Боярский примет участие в прощальных показах спектакля, запланированных на 2 и 13 июля», — говорится в публикации.

В апреле 2025 года Боярский оступился за кулисами и упал с высоты около трех метров. Супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, сообщила тогда, что при падении тот сломал ребро.

В 2023 году актер перенес инфаркт; тогда в театре заявили, что он был «планово госпитализирован».