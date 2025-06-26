Богомаз: при ударе дрона в Брянске пострадали три человека, включая ребенка

При ударе дрона в Брянске пострадали три человека, включая ребенка

Фото: Никита Попов / РБК

При ударе украинского беспилотника по Брянску пострадали трое мирных жителей, среди них один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Он призвал жителей быть внимательными и соблюдать положенные меры безопасности.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 26 июня 2025 года над территорией области силы ПВО уничтожили шесть БПЛА.

В результате налета никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.