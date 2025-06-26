При ударе дрона в Брянске пострадали три человека, включая ребенка
При ударе украинского беспилотника по Брянску пострадали трое мирных жителей, среди них один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Он призвал жителей быть внимательными и соблюдать положенные меры безопасности.
Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 26 июня 2025 года над территорией области силы ПВО уничтожили шесть БПЛА.
В результате налета никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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