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Общество ,  
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В Эквадоре задержали сбежавшего из тюрьмы наркобарона Масиаса

Адольфо &laquo;Фито&raquo; Масиас
Адольфо «Фито» Масиас (Фото: Getty Images)

Лидера наркокартеля «Лос Чонерос» Адольфо «Фито» Масиаса задержали эквадорские спецслужбы при поддержке США. Он более года находился в розыске после побега из тюрьмы строгого режима. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, операция была проведена в прибрежном городе Манта. Масиас скрывался в подвале дома, принадлежащего его сожительнице Веронике Самбрано, которая отбывает срок в тюрьме. На опубликованных полицией кадрах видно, как спецназ пролезает в подвал через отверстие в плиточном полу и задерживает наркобарона.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подтвердил задержание в соцсетях, заявив о планах экстрадиции Масиаса в США. Посольство США в Кито уже поздравило эквадорские власти с успешной поимкой.

Как пишет The Washington Post, банда «Лос Чонерос» контролировала основные маршруты поставок кокаина через Эквадор, сотрудничая с мексиканским картелем «Синалоа» и албанской мафией. Организация насчитывала около 5 тыс. членов в тюрьмах и 7 тыс. на свободе.

В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире
Общество
Фото:CÃ©sar MuÃ±oz / IMAGO / Global Look Press

Ранее Масиасу были предъявлены обвинения в федеральном суде Бруклина за поставки крупных партий кокаина в США. Спецслужбы Эквадора и их американские коллеги разыскивали преступника с момента его побега из тюрьмы в Гуаякиле в январе 2024 года.

Тогда одновременно с побегом в нескольких тюрьмах Эквадора вспыхнули бунты. 9 января в Гуаякиле вооруженные преступники захватили в заложники сотрудников телеканала TC Televisión. Спецназ освободил журналистов через несколько часов, задержав 13 нападавших. В тот же день из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба сбежал Фабрисио Колон Пико (Капитан Пико) — лидер наркокартеля «Лос-Лобос».

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Теги
Александр Рекун
Эквадор тюрьма наркобарон задержание
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В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире
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