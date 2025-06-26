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На Тайване студент лишился ног, пытаясь обмануть страховые компании

Фото: Fotodom / Shutterstock
Фото: Fotodom / Shutterstock

На Тайване студент лишился обеих стоп после попытки обмануть страховые компании: чтобы получить выплату по страховке он на десять часов опустил ноги в сухой лед, что привело к тяжелому обморожению и ампутации, сообщает SCMP.

Инцидент произошел в январе 2023 года в Тайбэе. Чжан, будучи на тот момент студентом последнего курса, вместе со знакомым Ляо приобрел сухой лед. Чжан, согласно плану, опустил ноги в ведро с сухим льдом, а Ляо привязал его к стулу, чтобы тот не смог вытащить ноги, даже если они сильно заболят.

Позже Чжан обратился в больницу, где у него диагностировали обморожение четвертой степени, некроз тканей и сепсис, что потребовало ампутации обеих ступней. Злоумышленники заявили тогда страховым компаниям, что Чжан пострадал в результате несчастного случая во время поездки на мотоцикле, во время которой студенту якобы стало холодно.

В общей сложности Чжан подал иски на сумму около $1,4 млн по восьми страховым полисам от пяти компаний, которые студент приобрел в период с 2005 по январь 2023 года. Одна страховая фирма даже успела выплатить около $236 тыс., прежде чем обман раскрыли. Остальные страховщики заметили несостыковки и обратились в полицию.

В июне 2025 года Верховный суд Тайваня признал обоих виновными в мошенничестве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Чжан получил два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года, Ляо — шесть лет заключения без отсрочки. Последнего суд посчитал организатором преступной схемы.

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Теги
Полина Дуганова
Тайвань мошенничество ампутация стархование страховая компания
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