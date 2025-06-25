Криптоблогера Битмаму приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Валерия Федякина (Фото: moscowcourts / Telegram)

Пресненский районный суд Москвы приговорил криптоблогера Валерию Федякину, также известную как Битмама, к семи годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«7 лет. Ст. 159 ч. 4 УК [мошенничество в особо крупном размере]», — уточнили в суде.

Гособвинение в ходе прений просило назначить блогерше 10 лет колонии.

По данным следствия, Федякина предлагала инвесторам вкладывать средства в криптовалюту, гарантируя высокую доходность, однако фактически присваивала деньги себе. Сумма ущерба составила 2,2 млрд руб. В целях возмещения вреда суд наложил арест на ее счета и активы.

Федякина не признает свою вину.

Уголовное дело возбудили в 2023 году после заявления ее партнера по бизнесу Галика Гулакяна. Как пишет «Коммерсант», потерпевшими также были признаны предприниматели Евгений Ройтман и Михаил Вестфрид и блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel). Находясь в СИЗО, Федякина родила дочь, которая находится вместе с ней в следственном изоляторе.