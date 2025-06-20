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Дипломаты заявили о найденных в Риме телах россиянки и ее грудной дочери

В Риме нашли тела убитой россиянки и ее 11-месячной дочери
Фото: Li Jing / XinHua / Global Look Press
Фото: Li Jing / XinHua / Global Look Press

Посольство России в Италии запросило у итальянских правоохранительных органов информацию о расследовании убийства россиянки и ее 11-месячного ребенка, чьи тела были обнаружены в Риме в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом дипмиссии Андрея Харченко.

По словам дипломата, убитая женщина — предположительно, уроженка Омска Анастасия Трофимова, а в преступлении подозревается гражданин США, который по разным документам именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом.

«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции», — приводит агентство слова Харченко.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства России в Италии.

Имя россиянки называет Corriere della Sera со ссылкой на прокуратуру. По данным издания, в конце 2023 года в Италии 28-летняя Трофимова познакомилась с 46-летним американцем, который представился кинопродюсером. У пары родилась дочь. Соседи рассказали журналистам, что американец страдал алкогольной зависимостью.

5 июня 2025 года в одном из парков Рима нашли тела россиянки и ее маленькой дочери со следами удушения, сообщает издание Sky News TG-24.

Американца задержали 13 июня в Греции. По данным следствия, ранее его уже арестовывали за домашнее насилие. Кроме того, он отсидел 120 дней в тюрьме за нападение с применением оружия, отмечает Corriere della Sera.

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