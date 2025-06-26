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Ограничения для мигрантов ,  
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В Красноярске задержали троих человек за легализацию тысячи мигрантов

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Ограничения для мигрантов

По подозрению в организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело в отношении трех человек, включая сотрудника МФЦ. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, в период с января 2022 года по апрель 2025 года подозреваемые организовали схему по фиктивной легализации иностранцев в Красноярске. Двое жителей города изготавливали поддельные трудовые договоры и находили квартиры для регистрации мигрантов без ведома собственников. В свою очередь сотрудник МФЦ оформляла фиктивную регистрацию на основании подложных документов.

За каждую такую услугу фигуранты дела получали от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. По данным СК, через схему легализовали около тысячи иностранных граждан.

Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов
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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

25 июня в Калужской области правоохранители задержали пятерых подозреваемых в организации преступной группы по незаконной миграции, сообщило СУ СК по Калужской области в телеграм-канале. Среди задержанных оказались высокопоставленные сотрудники полиции. По данным следствия, один из фигурантов — заместитель начальника отдела — передал взятку в 100 тыс. руб. должностному лицу паспортно-визового сервиса. Деньги предназначались за помощь в оформлении документов и сдаче экзаменов для мигрантов.

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Теги
Александр Рекун
легализация мигрантов уголовное дело Красноярский край Хакасия
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