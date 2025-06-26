Джефф Безос с невестой прибыли в Венецию перед своей свадьбой

Как Джефф Безос прибыл в Венецию перед своей свадьбой. Видео

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Основатель компании Amazon Джефф Безос и его невеста, актриса и телеведущая Лорен Санчес, прибыли в Венецию, чтобы отпраздновать свою свадьбу.

На видео видно, как пара заходит в водное такси и в сопровождении еще нескольких катеров уплывает от репортеров.

Торжество состоится с 26 по 28 июня и пройдет в районе исторической верфи Арсенал. Мероприятие обойдется паре в десятки миллионов долларов, сообщает Reuters.

По их данным, в скором времени в близлежащих аэропортах приземлится около 90 частных самолетов с гостями мероприятия, а для размещения более чем 200 посетителей свадьбы пара забронировала пять роскошных отелей.

Ранее молодожены планировали провести торжество в здании бывшей школы Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но место проведения мероприятия пришлось изменить из-за протестующих.