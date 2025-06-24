В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине
Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы 47-летнего Вадима Галагаленко по уголовному делу об убийстве, совершенном общеопасным способом путем взрыва, сообщили РБК в прокуратуре ЛНР. Там уточнили, что осужденный обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России:
- ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств);
- ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом);
- ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство двух и более лиц);
- ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества).
Как следует из судебных материалов, фигурант дела в магазине поселка Станица Луганская привел в действие неустановленное взрывное устройство с зарядом «бризантного взрывчатого вещества массой от 50 до 150 г».
«Погиб один гражданин, четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, имуществу собственника нежилого помещения причинен значительный ущерб», — уточнили в прокуратуре.
Отбывать назначенный судом срок Галагаленко будет в исправительной колонии строгого режима.
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