Суд в ЛНР осудил 47-летнего мужчину за взрыв в магазине и гибель человека

В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы 47-летнего Вадима Галагаленко по уголовному делу об убийстве, совершенном общеопасным способом путем взрыва, сообщили РБК в прокуратуре ЛНР. Там уточнили, что осужденный обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России:

ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств);

ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом);

ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство двух и более лиц);

ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества).

Как следует из судебных материалов, фигурант дела в магазине поселка Станица Луганская привел в действие неустановленное взрывное устройство с зарядом «бризантного взрывчатого вещества массой от 50 до 150 г».

«Погиб один гражданин, четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, имуществу собственника нежилого помещения причинен значительный ущерб», — уточнили в прокуратуре.

Отбывать назначенный судом срок Галагаленко будет в исправительной колонии строгого режима.