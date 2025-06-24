 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине

Суд в ЛНР осудил 47-летнего мужчину за взрыв в магазине и гибель человека
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы 47-летнего Вадима Галагаленко по уголовному делу об убийстве, совершенном общеопасным способом путем взрыва, сообщили РБК в прокуратуре ЛНР. Там уточнили, что осужденный обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России:

  • ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств);
  • ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом);
  • ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство двух и более лиц);
  • ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества).

В ЛНР задержали местного жителя, который спрятал бомбу в детскую игрушку
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Как следует из судебных материалов, фигурант дела в магазине поселка Станица Луганская привел в действие неустановленное взрывное устройство с зарядом «бризантного взрывчатого вещества массой от 50 до 150 г».

«Погиб один гражданин, четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, имуществу собственника нежилого помещения причинен значительный ущерб», — уточнили в прокуратуре.

Отбывать назначенный судом срок Галагаленко будет в исправительной колонии строгого режима.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Денис Малышев
ЛНР прокуратура взрыв взрывное устройство
Материалы по теме
В ЛНР украинский дрон ударил по МФЦ в Сватово
Политика
Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным
Политика
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ударам по городам России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Какой мультипликативный эффект дает оборонная промышленность экономике Отрасли, 13:07
В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной Общество, 13:07
Мэр Анапы Швец уволился Политика, 13:05
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 12:58
Как развивались отношения Украины и НАТО. Инфографика Политика, 12:51
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Песков назвал твердым ответ Медведева Трампу о ядерном оружии для Ирана Политика, 12:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине Общество, 12:48
Москвичи выбрали высотный парк вместо монорельса. Как он будет выглядеть Недвижимость, 12:46
У крупнейшего производителя лосося в России сменится гендиректор Бизнес, 12:45
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна Политика, 12:42
Правительство попросило Москву переименовать станцию метро в честь вуза Общество, 12:40
Против мужчины, швырнувшего в аэропорту 2-летнего мальчика, возбудил дело Общество, 12:38
Степашин рассказал, что «Динамо» рассматривало Черчесова на пост тренера Спорт, 12:31