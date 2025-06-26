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Политика ,  
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Председатель Курской областной думы досрочно сложил полномочия

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев досрочно сложил полномочия
Юрий Амерев
Юрий Амерев (Фото: Курская областная дума)

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщает пресс-служба регионального парламента в телеграм-канале.

Он подписал распоряжение о рассмотрении заявления на внеочередном заседании областной думы.

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Юрию Амереву 60 лет. Он получил образование в Курском сельскохозяйственном институте имени Профессора Ильи Иванова, также окончил Курский институт менеджмента и РАНХИГС.

Председателем областной думы VII созыва Амеров был с 2021 года, его полномочия должны были закончиться в 2026 году. Кроме того, он является членом постоянного комитета по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям, а также членом постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

До своей депутатской деятельности с 2009 по 2021 год он был главой Горшеченского района Курской области, а до этого — главой администрации Куньевсого сельсовета того же района.

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Теги
Полина Харчевникова
Курская область Дума сложение полномочий кадровые перестановки
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