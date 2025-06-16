Сенатор-единоросс Шумилова решила досрочно сложить полномочия

Сенатор-единоросс от Коми решила досрочно сложить полномочия и выйти из партии. Сенатором она стала в сентябре 2020 года, ее полномочия истекали в сентябре этого года

Сенатор-единоросс от Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить полномочия, об этом сообщается на странице регионального отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте». Перед этим она подала заявление о выходе из партии.

В региональном отделении «Единой России» заявили, что выход из партии Шумиловой после получения мандата рассматривают как нарушение. «Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала», — пояснили там, добавив, что если Шумилова «больше не разделяет ценности партии», ей с ними «не по пути».

Главной задачей в партии назвали обеспечение республики представителем в Совете Федерации, который «разделяет курс партии и готов последовательно отстаивать интересы региона».

Как уточнил «РИА Новости» глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатор решила уйти по собственному желанию. Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил он.

Шумилова входит в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. До этого, с октября 2020 года по сентябрь 2021-го, она была членом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Сенатором Шумилова стала в сентябре 2020 года, ее полномочия истекали в сентябре этого года. До избрания в Совфед она была PR-директором ООО «Лузалес», депутатом Государственного совета Коми седьмого созыва.

14 сентября, в единый день голосования, в Коми, в частности, пройдут выборы в Госсовет, а также главы республики. По итогам предварительного голосования партии на выборах депутатов Госсовета в мае этого года Шумилова заняла пятое место по центральному одномандатному избирательному округу, получив 1 042 голосов, напоминает ТАСС.