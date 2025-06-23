В Петербурге ищут разорвавшего знамя Победы

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В Кировском районе Петербурга обнаружили разорванное знамя Победы, вывешенное к 9 Мая. Полиция проводит проверку, чтобы установить, кто и когда осквернил знамя, сообщает «Фонтанка».

Житель города сообщил об инциденте в дежурную часть вечером 22 июня. В День памяти и скорби он заметил, что знамя Победы на девятиэтажке на улице Танкиста Хрустицкого, 7, возле Шереметевского сквера кто-то разорвал, бросив после на землю.

Когда именно сорвали флаг, пока неизвестно — обстоятельства выясняют силовики. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.



РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в городской ГСУ СК России.

Ранее 28-летнего блогера из Петербурга задержали за стрим с осквернением флага России. Во время прямой трансляции на платформе Twitch мужчина сорвал флаг со стены, смял его и выбросил. Против злоумышленника возбудили статьи о хулиганстве и надругательстве над государственными символами — ст. 213 УК и ст. 329 УК. Они предусматривают лишение свободы сроками до 7 лет и одного года соответственно.