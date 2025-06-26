Овощебазу в Якутске заволокло дымом

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На овощной базе по улице Труда в Якутске произошел пожар, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). По данным экстренных служб, огнем охвачена кровля здания по всей площади.

Силы МЧС задействованы по повышенному рангу № 2. На месте работают 45 пожарных и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

На кадрах, которые опубликовали с места, видно, как дым заволок весь рынок.

Накануне утром 26 июня в квартире пятиэтажного дома города Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия погибли двое жильцов квартиры — мужчина и женщина. По данным МЧС региона, пожарным удалось эвакуировать 10 человек из горящего здания.