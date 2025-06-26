В Ивделе Свердловской области пожарные спасли из горящего дома 10 человек

В Свердловской области пожарные спасли из горящего дома 10 человек

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Пожарным удалось спасти 10 человек из горящего пятиэтажного дома в Ивделе Свердловской области, сообщает в телеграм-канале МЧС по региону.

По уточненным данным ведомства, еще 19 человек спаслись самостоятельно, в их числе семь детей. Также в результате происшествия пятеро получили травмы.

На момент прибытия пожарных служб огнем было охвачено около 80 кв. м.

Для ликвидации последствий пожара задействованы 37 человек и 13 единиц техники.

Утром 26 июня в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области взорвался балон с газом. В результате инцидента погибли два человека — мужчина и женщина, жильцы квартиры, где произошел взрыв.