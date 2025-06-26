В больнице сообщили, что экс-президент Румынии не может передвигаться

Ион Илиеску (Фото: NATO / Getty Images)

Бывший президент Румынии Ион Илиеску находится в реанимации после того, как у него диагностировали рак легких, сообщает пресс-служба администрации бухарестского госпиталя «Профессор доктор Агриппа Ионеску» на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«На данный момент пациент находится в сознании, показатели сердечной деятельности в норме, дыхание самостоятельное, однако требуется дополнительная кислородная поддержка», — говорится в сообщении.

Администрация отметила значительно ослабленное состояние Илиеску в связи с прогрессирующим заболеванием, а также возрастными факторами и сопутствующими патологиями. Он продолжает лечение в отделении интенсивной терапии.

«Способность к самообслуживанию и передвижению практически полностью ограничена», — уточняет пресс-служба.

Ион Илиеску 95 лет. Как сообщала ранее пресс-служба госпиталя, 11 июня он попал в реанимацию, где у него выявили рак легких. С того дня экс-президент находится в реанимации под постоянным контролем врачей.

Илиеску был президентом Румынии в 1990–1996 и 2000–2004 годах.