В больнице сообщили, что экс-президент Румынии не может передвигаться
Бывший президент Румынии Ион Илиеску находится в реанимации после того, как у него диагностировали рак легких, сообщает пресс-служба администрации бухарестского госпиталя «Профессор доктор Агриппа Ионеску» на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«На данный момент пациент находится в сознании, показатели сердечной деятельности в норме, дыхание самостоятельное, однако требуется дополнительная кислородная поддержка», — говорится в сообщении.
Администрация отметила значительно ослабленное состояние Илиеску в связи с прогрессирующим заболеванием, а также возрастными факторами и сопутствующими патологиями. Он продолжает лечение в отделении интенсивной терапии.
«Способность к самообслуживанию и передвижению практически полностью ограничена», — уточняет пресс-служба.
Ион Илиеску 95 лет. Как сообщала ранее пресс-служба госпиталя, 11 июня он попал в реанимацию, где у него выявили рак легких. С того дня экс-президент находится в реанимации под постоянным контролем врачей.
Илиеску был президентом Румынии в 1990–1996 и 2000–2004 годах.
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