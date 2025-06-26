Захарова объяснила полет спецборта «Россия» в Нью-Йорк

Самолет Ил-96 СЛО «Россия» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия», приземлившийся в Нью-Йорке, — это обычный вывозной рейс, сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, он отвез новых сотрудников в США и заберет возвращающихся.

Ранее стало известно, что из Санкт-Петербурга в США вылетел самолет специального отряда «Россия».

Спецотряд «Россия» занимается авиационными перевозками президента и правительства, спикеров Совета Федерации и Госдумы и других представителей высших органов власти.

Рейс RA-96018 вылетел из России около 11:30 и провел в полете примерно 11 часов.