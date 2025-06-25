В Нью-Йорк прилетел самолет специального летного отряда «Россия»

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Нью-Йорке, следует из данных портала Flightradar24.

Спецотряд «Россия» занимается авиационными перевозками президента и правительства, спикеров Совета Федерации и Госдумы и других представителей высших органов власти.

Рейс RA-96018 вылетел из России около 11:30 и провел в полете примерно 11 часов. Пассажиры самолета неизвестны.

Ранее в США летал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он нанес визит в Вашингтон в апреле. Как сообщал сам Дмитриев, он встретился там с ключевыми членами администрации президента Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между Россией и США.

Поездка главы РФПИ 2–3 апреля стала первым визитом высокопоставленного представителя России в США с начала военных действий на Украине.