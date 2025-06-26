Задержание в Петербурге жительницы, собиравшей данные для ВСУ. Видео

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В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, которая собирала данные о военнослужащих Минобороны России и передавала их украинским спецслужбам, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

На кадрах, которыми поделилась служба, задержанная 1977 года рождения рассказала, что ей позвонил человек и представился Денисом. Как она утверждает, он попросил ее съездить на определенные адреса и посмотреть «расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины». Кроме этого, ее попросили посмотреть, «горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную».

Как женщина объяснила на допросе, она не задумывалась, что подобные действия могут нанести ущерб России.

ФСБ также показала кадры переписки задержанной и куратора в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), на которых женщина передает запрошенные сведения. Как уточняет ведомство, в дальнейшем спецслужбы собирались использовать полученную информацию для подготовки и проведения террористических акций.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса — пособничество в совершении теракта. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Женщину заключили под стражу.

Ранее, 17 июня, ФСБ сообщила о задержании 22-летнего жителя Керчи, который собирал для ВСУ информацию о размещении российских военных объектов, в частности средств противовоздушной обороны. Собранные сведения житель Керчи передавал кураторам на Украине через Telegram. После задержания он признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.