Жительницу Петербурга задержали за сбор данных о военных в пользу Украины

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта. Ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет

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ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянку за сбор данных о российских военных и членах их семей по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Женщина 1977 года рождения помогала устанавливать места проживания военных и автомобили их и членов их семей «с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций».

В средствах связи задержанной силовики нашли переписку в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с координаторами на Украине. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК (пособничество в совершении теракта; наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет), ее заключили под стражу.

Накануне ФСБ сообщила об убийстве двух россиян, готовивших теракт в отношении российского военного. По версии ФСБ, рядом с одним из садоводческих товариществ были обнаружены двое граждан, которые доставали из схрона самодельное взрывное устройство. Бомбу планировалось использовать для теракта против одного из военных в Московском регионе. При задержании граждане «оказали вооруженное сопротивление» и были убиты ответным огнем. ФСБ назвала их «пособниками украинских спецслужб».