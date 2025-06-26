Генсек Японии прокомментировал слова Трампа о Хиросиме и Нагасаки
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привела к огромному количеству человеческих жертв и страданий, прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС.
Так Хаяси отреагировал на заявление Трампа, в котором тот сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
Генеральный секретарь отметил, что, хоть дискуссию об оценке событий должны вести эксперты, японские власти придерживаются позиции, что бомбардировки городов «привели к огромному числу жертв, заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации».
Хаяси заявил, что международному сообществу необходимо не допустить трагедии Хиросимы и Нагасаки и добиваться мира, не прибегая к использованию ядерного оружия.
25 июня 2025 года Трамп на саммите НАТО сравнил удары по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Он заявил, что действия американских военных позволили положить конец войне Израиля и Ирана.
«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне», — сказал он.
США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тыс. человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
Официальная позиция Соединенных Штатов заключалась в том, что применение ядерного оружия было вынужденной мерой, призванной заставить Японию безоговорочно капитулировать.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года