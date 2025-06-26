Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Свердловской области
Два человека погибли при взрыве газового баллона в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы регионального отдела МВД.
Погибшие — мужчина и женщина, жильцы квартиры, где произошел взрыв. Кроме того, предварительно, семь человек пострадали, четверых отвезли в больницу, уточнило Е1.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Инцидент произошел на улице Карла Маркса. В квартире выбиты стекла, повреждена одна из стен. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, включая восемь детей, отметила пресс-служба в МВД.
Следователи завели дело по статье 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Четыре дня назад, 22 июня, взрыв произошел на верхнем этаже пятиэтажки в Серове Свердловской области, тогда пострадали четыре человека. Были повреждены чердак и одна из квартир, из здания были эвакуированы 240 человек.
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