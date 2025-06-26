Россиянке-ученой предъявили обвинения за нелегальный ввоз лягушек в США

Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой предъявили обвинения во лжи, сокрытии факта от следствия и контрабанде лягушек. Девушку задержали в феврале, в июне отпустили под залог. Ей грозит срок до 20 лет

Жюри присяжных в США предъявило обвинение российской ученой из Гарварда Ксении Петровой в контрабанде эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Массачусетса.

Петрову подозревают в контрабанде, сокрытии факта от следствия, а также во лжи. Согласно обвинению в середине февраля Петрова прилетела из Парижа в Бостон, на досмотре служебная собака начала лаять, обнюхивая ее сумку. Багаж досмотрели и нашли там незадекларированные биологические материалы, в том числе пенопластовую коробку с эмбрионами шпорцевой лягушки в микроцентрифугах, а также эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.

Петрова сначала заявила, что не везет с собой никакой биологический материал, но потом призналась в обратном. Во время допроса под присягой она сказала о неуверенности, что она должна была декларировать эмбрионы при въезде в США.

Вместе с тем, сообщили в прокуратуре, в телефоне девушки нашли переписку с ее коллегой, который предупреждал Петрову о необходимости задекларировать лягушек: «если вы привезете образцы или антитела обратно, убедитесь, что вы получили разрешение».

В переписке с главным исследователем, тот спросил у нее: «Каков ваш план пройти американскую таможню с образцами? Это самое деликатное место траектории», Петрова ответила: «Пока нет плана. Я не смогу их проглотить».

31-летней ученой в США грозит тюремное заключение на срок до 20 лет, штраф в размере до $250 тыс. США.

Девушка четыре месяца провела в центрах содержания под стражей в Вермонте, Луизиане, Оклахоме и Род-Айленде. 13 июня мировой судья в Бостоне освободил ее под залог.

Виза Петровой в США аннулирована. Изначально Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет, писало издание The Harvard Crimson. Как утверждают в американском Минюсте, Петрову спросили, хочет ли она добровольно отозвать свое заявление на въезд и вернуться во Францию. До того, как ее взяли под стражу сотрудники иммиграционной службы, ученая ответила утвердительно. Эту версию подтверждал адвокат Григорий Романовский.

Петрова тогда заявила сотруднику ICE, что опасается политического преследования на Родине (в 2022-м ее задерживали в России за участие в протестах против боевых действий на Украине).