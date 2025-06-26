Лидера демократов в сенате США доставили в больницу из спортзала

Лидера демократической партии США в Сенате Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания, сообщает CNBC.

«Шумер был в спортзале <...> и почувствовал головокружение», — сказал представитель 74-летнего политика.

Представитель отметил, что политик решил поехать в больницу «из предосторожности», но уже вернулся. Шумер посоветовал всем пить воду и не проводить время на жаре, сказал его представитель.

Ранее на сайте Национальной метеорологической службы (NWS) говорилось, что американская столица столкнулась с предупреждением об экстремальной жаре.

Reuters до того писало, что крупные города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами во вторник, 24 июня. Синоптики тогда спрогнозировали температуру воздуха в Вашингтоне и Бостоне до +38.