Лидера демократов в сенате США доставили в больницу из спортзала
Лидера демократической партии США в Сенате Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания, сообщает CNBC.
«Шумер был в спортзале <...> и почувствовал головокружение», — сказал представитель 74-летнего политика.
Представитель отметил, что политик решил поехать в больницу «из предосторожности», но уже вернулся. Шумер посоветовал всем пить воду и не проводить время на жаре, сказал его представитель.
Ранее на сайте Национальной метеорологической службы (NWS) говорилось, что американская столица столкнулась с предупреждением об экстремальной жаре.
Reuters до того писало, что крупные города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами во вторник, 24 июня. Синоптики тогда спрогнозировали температуру воздуха в Вашингтоне и Бостоне до +38.
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