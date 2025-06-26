 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лидера демократов в сенате США доставили в больницу из спортзала

Лидера демократической партии США в Сенате Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания, сообщает CNBC.

«Шумер был в спортзале <...> и почувствовал головокружение», — сказал представитель 74-летнего политика.

Представитель отметил, что политик решил поехать в больницу «из предосторожности», но уже вернулся. Шумер посоветовал всем пить воду и не проводить время на жаре, сказал его представитель.

Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне
Политика
Кристи Ноэм

Ранее на сайте Национальной метеорологической службы (NWS) говорилось, что американская столица столкнулась с предупреждением об экстремальной жаре.

Reuters до того писало, что крупные города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами во вторник, 24 июня. Синоптики тогда спрогнозировали температуру воздуха в Вашингтоне и Бостоне до +38.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Демократическая партия госпитализация Сенат США
Материалы по теме
Юрий Антонов рассказал об 11 утках в ответ на новость о госпитализации
Общество
Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США
Спорт
В Татарстане девять человек госпитализировали после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Bloomberg узнал, как Каспаров замешан в деле о захвате власти в Африке Политика, 04:45
МАГАТЭ заявило, что не может отследить 400 кг обогащенного Ираном урана Политика, 04:37
Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА Спорт, 04:10
Впервые за 48 лет первым номером драфта НБА стал белый американец Спорт, 04:06
Politico сообщила о критике «подхалимства» и «раболепия» перед Трампом Политика, 04:03
Лидера демократов в сенате США доставили в больницу из спортзала Общество, 03:42
Пятая страна Европы решила отказаться от запрета противопехотных мин Политика, 03:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Армении арестовали священника, заподозренного в планах захвата власти Политика, 03:05
Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу после атаки БПЛА на Москву Политика, 02:45
В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания Политика, 02:41
В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота Политика, 02:25
Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой» Политика, 02:19
Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву Политика, 01:44
Стало известно, как погиб от дрона награжденный Путиным студент из Курска Политика, 01:22