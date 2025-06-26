В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания
Военного пытались убить в Киеве, назначив мужчине фиктивное свидание рядом со скутером, куда была заложена взрывчатка, сообщает экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
Он опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина в черном спортивном костюме и белых кроссовках с телефоном в руках пересекает двор дома и подходит к обочине дороги. Там стоят, в том числе, черный автомобиль и скутер.
Мужчина останавливается и смотрит на скутер несколько секунд. Потом он, глядя в экран смартфона, медленно поворачивается к технике спиной. Тут раздается взрыв, мужчина успевает отбежать на безопасное расстояние.
Человеком на видео может быть военнослужащий полка Нагцвартии Украины «Азов» (одноименный батальон признан в России террористической организацией), отметил Геращенко. Военный познакомился с девушкой в соцсетях, а та пригласила его на свидание.
Когда он пришел на место встречи у дома девушки, та написала, что пока не готова выйти, попросив будущего спутника взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера.
До этого в Харькове украинский солдат погиб при взрыве скутера, который военные купили ранее. Его сослуживец был ранен. Жертвами стали служащие 154-й бригады ВСУ.
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