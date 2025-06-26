 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания
Video

Военного пытались убить в Киеве, назначив мужчине фиктивное свидание рядом со скутером, куда была заложена взрывчатка, сообщает экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина в черном спортивном костюме и белых кроссовках с телефоном в руках пересекает двор дома и подходит к обочине дороги. Там стоят, в том числе, черный автомобиль и скутер.

Мужчина останавливается и смотрит на скутер несколько секунд. Потом он, глядя в экран смартфона, медленно поворачивается к технике спиной. Тут раздается взрыв, мужчина успевает отбежать на безопасное расстояние.

В Харькове при взрыве купленного в интернете скутера погиб военный
Общество

Человеком на видео может быть военнослужащий полка Нагцвартии Украины «Азов» (одноименный батальон признан в России террористической организацией), отметил Геращенко. Военный познакомился с девушкой в соцсетях, а та пригласила его на свидание.

Когда он пришел на место встречи у дома девушки, та написала, что пока не готова выйти, попросив будущего спутника взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера.

До этого в Харькове украинский солдат погиб при взрыве скутера, который военные купили ранее. Его сослуживец был ранен. Жертвами стали служащие 154-й бригады ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Украина Киев взрыв
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции
Политика
Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя
Политика
В Днепре взорвался автомобиль главы района
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
В Армении арестовали священника, заподозренного в планах захвата власти Политика, 03:05
Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу после атаки БПЛА на Москву Политика, 02:45
В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания Политика, 02:41
В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота Политика, 02:25
Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой» Политика, 02:19
Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву Политика, 01:44
Стало известно, как погиб от дрона награжденный Путиным студент из Курска Политика, 01:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В аэропорту Внуково ограничили полеты Политика, 01:13
В Калуге ограничили работу аэропорта, в Ульяновске и Казани — возобновили Политика, 00:54
Уиткофф оценил, как ситуация с Ираном может повлиять на Украину и Россию Политика, 00:43
16 человек погибли при разгоне полицией протестов в Кении Политика, 00:24
Названы мегаполисы, где отмена льготной ипотеки не сдержала цены на жилье Недвижимость, 00:00
Axios узнал о плане Трампа ограничить передачу тайн конгрессу из-за Ирана Политика, 25 июн, 23:54
В Пензе и Самаре сняли ограничения на полеты Политика, 25 июн, 23:37