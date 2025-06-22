В Харькове при взрыве купленного в интернете скутера погиб военный

Купленный украинскими военными скутер взорвался, в результате чего погиб один служащий ВСУ, еще один ранен, сообщил в Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) народный депутат Украины Михаил Соколов. По информации издания «Фокус», инцидент случился в Харькове.



Соколов уточнил, что жертвами взрыва стали служащие 154 бригады ВСУ. Военные купили заминированный скутер через сервис онлайн-объявлений OLX. Он взорвался при погрузке в машину.

Издание «Страна» уточняет, что происшествием занимается Служба безопасности Украины.

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