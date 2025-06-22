В Харькове при взрыве купленного в интернете скутера погиб военный
Купленный украинскими военными скутер взорвался, в результате чего погиб один служащий ВСУ, еще один ранен, сообщил в Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) народный депутат Украины Михаил Соколов. По информации издания «Фокус», инцидент случился в Харькове.
Соколов уточнил, что жертвами взрыва стали служащие 154 бригады ВСУ. Военные купили заминированный скутер через сервис онлайн-объявлений OLX. Он взорвался при погрузке в машину.
Издание «Страна» уточняет, что происшествием занимается Служба безопасности Украины.
Ранее, 16 июня, пресс-служба Минобороны России сообщила, что в Курской области при разминировании российские саперы обнаружили детский самокат с установленной на нем украинской миной.
«На первый взгляд ничем не примечательный, но при детальном осмотре была обнаружена трещина в корпусе, через которую были найдены провода и взрывчатое вещество», — сообщил на опубликованном ведомством видео военнослужащий.
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