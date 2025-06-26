В Калуге ограничили работу аэропорта, в Ульяновске и Казани — возобновили

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели для аэропорта Калуги, сообщил в 00:25 представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В то же время в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает он.

В воздушной гавани Нижнекамска ограничения были введены 25 июня в 12:35, Казани — в 11:46, Ульяновска — в 11:15.

О прекращении мер для всех трех аэропортов Кореняко сообщил в 00:12 26 июня, таким образом они длились около 12-13 часов. Ограничения вводили, чтобы обезопасить полеты, подчеркнули в Росавиации. Пока меры действовали, на запасные аэродромы отправили 12 самолетов, летевших в Казань и один — летевший в Ульяновск.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал в 20:25 о перехвате военными четырех украинских дронов над регионов, подчеркнул, что нет ни пострадавших, ни разрушений.

Кроме того, ранее, 24 июня, Русских сообщил, что в Ульяновской области ограничили работу мобильного интернета. Он написал об этом, отчитываясь о местах падения беспилотников. Теперь же, 25 июня, глава региона отметил, что меры продолжают действовать.