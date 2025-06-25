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Ограничения на полеты ввели в Казани
В Казани в аэропорту ввели ограничения на взлет и прилет самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Там указали, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее для полетов закрыли аэропорты Самары, Ульяновска и Тамбова
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