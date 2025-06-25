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Военная операция на Украине ,  
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В Пензе и Самаре сняли ограничения на полеты

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Военная операция на Украине

В аэропортах Пенза и Самара сняли ограничения на прием и выпуск лайнеров, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Росавиация сообщила о задержках рейсов в пяти регионах Приволжья
Политика
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

В самарской воздушной гавани меры были введены в 11:15, а в пензенской — в 9:42. Таким образом, аэропорты не могли полноценной работать около 12 и 13 часов.

Кореняко уточнил, что такие условия были необходимы ради безопасности полетов.

Некоторым авиакомпаниям пришлось временно скорректировать расписание рейсов, сообщали в Росавиации. В федеральном агентстве воздушного транспорта тогда подчеркнули, что после того, как снимут ограничения, аэропорты усилят смены, чтобы быстро выпустить самолеты.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал утром, в 10:32, о введении в регионе плана «Ковер». Около шести часов вечера Мельниченко писал о ликвидации силами ПВО одного украинского беспилотника над Пензенской областью. Губернатор также сообщал о продлении плана «Ковер» и об отмене четырех рейсов и о переносе некоторых — до Москвы и Санкт-Петербурга.

Мельниченко писал, что план «Ковер» будет действовать до 00:30 26 июня, однако позже сообщил, что в 23:00 эта мера в аэропорту города Пензы была отменена. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал в 15:43 о перехвате военными двух украинских дронов над Самарой. Пострадавших и разрушений нет, отмечал глава региона.

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Теги
Софья Полковникова
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