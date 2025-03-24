Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской области

Video

Лифт с пассажирами сорвался в шахту с 18-го этажа в городе Мурино Ленинградской области, сообщило местное издание 47News.



По данным издания, инцидент произошел в 22-этажном доме на улице Шувалова. По словам очевидцев, лифт остановился на 18-м этаже, но пассажиры не успели зайти внутрь, так как лифт сразу же начал движение вниз.



Лифт остановился между 15-м и 16-м этажом, при этом у него вырвало двери, рассказали очевидцы.



47News отметило, что обслуживанием дома занимается управляющая компания «Эрмитаж».

Всеволожская (Мурино входит во Всеволожский район Ленинградской области) городская прокуратура сообщила, что начала проверку по факту инцидента.