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Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской области

Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской области
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Лифт с пассажирами сорвался в шахту с 18-го этажа в городе Мурино Ленинградской области, сообщило местное издание 47News.

По данным издания, инцидент произошел в 22-этажном доме на улице Шувалова. По словам очевидцев, лифт остановился на 18-м этаже, но пассажиры не успели зайти внутрь, так как лифт сразу же начал движение вниз.

Лифт остановился между 15-м и 16-м этажом, при этом у него вырвало двери, рассказали очевидцы.

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47News отметило, что обслуживанием дома занимается управляющая компания «Эрмитаж».

Всеволожская (Мурино входит во Всеволожский район Ленинградской области) городская прокуратура сообщила, что начала проверку по факту инцидента.

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падение лифта лифт Мурино Ленинградская область
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