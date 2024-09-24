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Политика ,  
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Двум участникам банды Басаева дали 24 и 25 лет за теракт в Чечне

Двух участников банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам за теракт в Чечне
Нажмудин Дудиев&nbsp;(слева) и Ибрагим Донашев
Нажмудин Дудиев (слева) и Ибрагим Донашев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Южный окружной военный суд приговорил членов банды Шамиля Басаева Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева к 24 и 25 годам колонии по делу о теракте в Чечне с 15 жертвами, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По версии следствия, в июле 2005 года они похитили и убили мужчину в Чечне. Его тело они спрятали в машину, начиненную взрывчаткой, которую припарковали около жилого дома. В СК уточнили, что обвиняемые переодели убитого в форму военнослужащего. Один из обвиняемых выстрелил по машине, чтобы привлечь внимание, а когда на месте начались следственные действия — активировал взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, еще 36 пострадали.

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Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев (слева направо)

Дудиев и Донашев уже отбывают наказание в тюрьме по другому делу. Суд приговорил их к 18 и 19 годам колонии строгого режима за нападение на военнослужащих 6-й роты в 2000 году в Чечне, известное как «Бой у высоты 776». Бой шел 16 часов, в результате погибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров.

Банда Басаева и Хаттаба действовала на территории Чечни и Дагестана в годы второй чеченской войны. В ее состав входили около 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе теракт в Буденновске, жертвами которого стали около 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, в котором погибли 130 заложников. Хаттаба убили в 2002 году в Чечне, а Басаева — в 2006 году в Ингушетии.

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Теги
Басаев Чечня теракт приговор
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