В Самарской области предупредили об угрозе ударов БПЛА

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Жителей нескольких районов Саратовской области предупредили об угрозе ударов беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«В ряде районов Саратовской области в связи с угрозой БПЛА локально будет работать система оповещения», — говорится в сообщении.

По его словам, все оперативные службы приведены в готовность.

24 июня 2025 года с 16:10 до 19:50 силы ПВО в Саратовской области сбили три дрона. Тогда в области тоже локально включили систему оповещения.

В этот же промежуток времени еще 13 беспилотников сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и по одному — над Самарской областью и Татарстаном.