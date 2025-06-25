В Самарской области предупредили об угрозе ударов БПЛА
Жителей нескольких районов Саратовской области предупредили об угрозе ударов беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«В ряде районов Саратовской области в связи с угрозой БПЛА локально будет работать система оповещения», — говорится в сообщении.
По его словам, все оперативные службы приведены в готовность.
24 июня 2025 года с 16:10 до 19:50 силы ПВО в Саратовской области сбили три дрона. Тогда в области тоже локально включили систему оповещения.
В этот же промежуток времени еще 13 беспилотников сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и по одному — над Самарской областью и Татарстаном.
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