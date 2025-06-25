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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил о надежде, что Иран и Израиль не будут отвечать друг другу

Трамп: 12-дневная война Ирана и Израиля закончилась
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

В Вашингтоне уверены, что конфликт Тегерана и Израиля не возобновится после удара американских ВВС по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня и заключенного после этого перемирия между воюющими сторонами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, передает корреспондент РБК.

Глава Белого дома назвал американские бомбардировки Ирана «невероятным проявлением американской силы», которое «проложило путь к миру с историческим прекращением огня».

«Мы называем это 12-дневной войной... И мы думаем, что она закончилась. Я не считаю, что они будут отвечать друг другу», — сказал Трамп.

По его оценке, удары бомбардировщиков B-2 Spirit по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане отбросили ядерную программу Тегерана на десятилетия назад.

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Эта оценка расходится с предварительными данными американской разведки, согласно которым программа Тегерана отброшена всего на несколько месяцев. Трамп назвал разведданные неубедительными.

После американских бомбардировок Тегеран договорился с Израилем прекратить взаимный обмен ударами.

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Дональд Трамп Иран Израиль конфликт США ядерная программа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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