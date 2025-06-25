В Кемерово грузовик протаранил 26 легковых автомобилей

Фото: kemprokuratura / Telegram Фото: kemprokuratura / Telegram Фото: kemprokuratura / Telegram

Грузовик протаранил 26 легковых автомобилей после отказа тормозной системы во время движения на спуске в Кемерово, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

«На спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате аварии семь человек получили травмы. Пятерым из них оказали помощь на месте, еще двоим диагностировали травмы легкой и средней степени. По информации региональной прокуратуры, среди пострадавших — 16-летний подросток.

Издание NGS42.ru пишет, что водители легковых автомобилей видели летящий на них грузовик, но не могли увернуться от удара из-за высокой плотности движения. Многие водители прыгали из машин на ходу, утверждает портал.

В начале июня в Астраханской области в результате ДТП с грузовым автомобилем погибли трое сотрудников полиции. 24-летний водитель Lada Granta, следовавший в сторону Астрахани, не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАЗ.



В результате аварии водитель и два пассажира отечественного легкового автомобиля скончались на месте.