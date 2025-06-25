 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Вьетнаме Чыонг Ми Лан избежала смертной казни за пирамиду на $27 млрд

Чыонг Ми Лан
Чыонг Ми Лан (Фото: Tran Quynh / VNExpress / AP / ТАСС)

Вьетнамская создательница пирамиды Чыонг Ми Лан, ранее осужденная в том числе за хищение $12,5 млрд, избежала смертной казни, сообщает South China Morning Post (SCMP). Ее адвокат Чанг Хонг Тхань заявил, что решением Национальной ассамблеи Вьетнама приговор «будет заменен на пожизненное заключение».

Лан, возглавлявшая компанию Van Thinh Phat Group, в 2024 году была приговорена к высшей мере наказания за мошенничество и взяточничество. В декабре прошлого года она проиграла апелляцию и суд оставил в силе смертный приговор. По данным прокуратуры Вьетнама, общий ущерб от ее действий мог составить $27 млрд, уточняет SCMP.

Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд
Общество
Чыонг Ми Лан

В мае 2025 года апелляционный суд постановил, что Лан может избежать смертной казни, если вернет 75% украденной суммы.

Как пишет SCMP, теперь все смертные приговоры за восемь преступлений (включая шпионаж, коррупцию, попытку свержения правительства), которые не были приведены в исполнение до 1 июля, автоматически заменяются пожизненным заключением.

По версии следствия, Лан и ее сообщники вывели из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) более 304 трлн донгов ($12,46 млрд). Как следует из материалов дела, злоумышленники использовали десятки подставных лиц для захвата контроля над финансовым учреждением. Следствие установило, что Лан систематически подкупала чиновников, чтобы те закрывали глаза на ее деятельность. В частности, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил от нее $5,2 млн, полагало следствие.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Рекун
Вьетнам финансовая пирамида казнь суд пожизненное заключение
Материалы по теме
Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
В дагестанском вузе при обыске нашли пояснительные записки о взятках Общество, 18:09
Как попасть в высокотех в Москве: стажировки и программы Тренды, 18:08
В Удмуртии будут готовить кадры для «Роскосмоса» и откроют IT-школу Отрасли, 18:05
Исчерпали ли себя платежи и какой будет новая реальность платежного рынка Отрасли, 17:59
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 17:54
Немецкая чемпионка Олимпиады попалась на допинге из-за сиропа от кашля Спорт, 17:53
ЦБ понизил официальный курс доллара до минимума за два года Инвестиции, 17:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ЛДПР исключила из партии одного из старейших депутатов Политика, 17:47
В Самарской области предупредили об угрозе ударов БПЛА Политика, 17:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным Политика, 17:37
Трамп оценил удар Ирана словами «они были очень милы» Политика, 17:36
В МИД Ирана сообщили о серьезных повреждениях ядерных объектов Политика, 17:32
Трамп заявил о надежде, что Иран и Израиль не будут отвечать друг другу Политика, 17:27