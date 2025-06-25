Во Вьетнаме Чыонг Ми Лан избежала смертной казни за пирамиду на $27 млрд

Чыонг Ми Лан (Фото: Tran Quynh / VNExpress / AP / ТАСС)

Вьетнамская создательница пирамиды Чыонг Ми Лан, ранее осужденная в том числе за хищение $12,5 млрд, избежала смертной казни, сообщает South China Morning Post (SCMP). Ее адвокат Чанг Хонг Тхань заявил, что решением Национальной ассамблеи Вьетнама приговор «будет заменен на пожизненное заключение».

Лан, возглавлявшая компанию Van Thinh Phat Group, в 2024 году была приговорена к высшей мере наказания за мошенничество и взяточничество. В декабре прошлого года она проиграла апелляцию и суд оставил в силе смертный приговор. По данным прокуратуры Вьетнама, общий ущерб от ее действий мог составить $27 млрд, уточняет SCMP.

В мае 2025 года апелляционный суд постановил, что Лан может избежать смертной казни, если вернет 75% украденной суммы.

Как пишет SCMP, теперь все смертные приговоры за восемь преступлений (включая шпионаж, коррупцию, попытку свержения правительства), которые не были приведены в исполнение до 1 июля, автоматически заменяются пожизненным заключением.

По версии следствия, Лан и ее сообщники вывели из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) более 304 трлн донгов ($12,46 млрд). Как следует из материалов дела, злоумышленники использовали десятки подставных лиц для захвата контроля над финансовым учреждением. Следствие установило, что Лан систематически подкупала чиновников, чтобы те закрывали глаза на ее деятельность. В частности, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил от нее $5,2 млн, полагало следствие.