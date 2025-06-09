РЖД объявили о возобновлении прямого сообщения между Москвой и Пхеньяном
В РЖД заявили о возобновлении прямого сообщения Пхеньяна с Москвой и Хабаровском, сообщает пресс-служба компании.
Курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой возобновят с 17 июня, с Пхеньяном и Хабаровском — с 19 июня. Вскоре билеты можно будет купить в железнодорожных кассах, но не раньше чем за 60 суток до отправления.
Поездки по маршруту Пхеньян — Москва можно будет совершить два раза в месяц: из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы — 12 и 26 числа с прибытием в Пхеньян 20 и 4 числа.
Вагоны в рамках прямого сообщения Пхеньяна с Хабаровском будут отправляться раз в месяц: из Пхеньяна 19 числа с прибытием в Хабаровск 21 числа, наоборот — из Хабаровска 21 числа с прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Дорога по такому маршруту займет чуть более 2 дней.
Курсировать по новым маршрутам будут вагоны-купе Китайских железны дорог.
В марте Китай впервые с пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов, которые ранее не использовали на российских дорогах. Сообщение приостановили в 2020-м, в конце 2024-го возобновили маршрут Суйфэньхэ — Гродеково
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов