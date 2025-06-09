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РЖД объявили о возобновлении прямого сообщения между Москвой и Пхеньяном

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В РЖД заявили о возобновлении прямого сообщения Пхеньяна с Москвой и Хабаровском, сообщает пресс-служба компании.

Курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой возобновят с 17 июня, с Пхеньяном и Хабаровском — с 19 июня. Вскоре билеты можно будет купить в железнодорожных кассах, но не раньше чем за 60 суток до отправления.

Поездки по маршруту Пхеньян — Москва можно будет совершить два раза в месяц: из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы — 12 и 26 числа с прибытием в Пхеньян 20 и 4 числа.

В РЖД маршрут Пхеньян — Москва назвали самым длинным железнодорожным маршрутом в мире, который не требует пересадок. Расстояние между столицами России и КНДР составляет более 10 тысяч км, чтобы его преодолеть на поезде потребуется 8 дней, говорится в анонсе компании. Прямое сообщение Москвы с Пхеньяном приостановили из-за пандемии COVID-19 в феврале 2020 года.

Вагоны в рамках прямого сообщения Пхеньяна с Хабаровском будут отправляться раз в месяц: из Пхеньяна 19 числа с прибытием в Хабаровск 21 числа, наоборот — из Хабаровска 21 числа с прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Дорога по такому маршруту займет чуть более 2 дней.

Курсировать по новым маршрутам будут вагоны-купе Китайских железны дорог.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте Китай впервые с пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов, которые ранее не использовали на российских дорогах. Сообщение приостановили в 2020-м, в конце 2024-го возобновили маршрут Суйфэньхэ — Гродеково

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Полина Дуганова
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