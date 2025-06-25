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Общество ,  
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Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты», — уточнили в правительстве.

В список вошли группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.

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Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Несколько позиций в списке привели в соответствие с Международной классификацией болезней, уточнили в правительстве. Там подчеркнули, что это решение призвано защитить права людей с тяжелыми заболеваниями, которые еще не были признаны виновными в совершении преступлений.

Наличие такого заболевания может стать основанием для замены заключения под стражу на более мягкую меру пресечения по решению суда, дознавателя или следователя.

В конце апреля проект постановления правительства представил Минюст, всего в обновленном перечне было указано 166 заболеваний. В пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что необходимость корректировки перечня заболеваний возникла после обращения граждан и общественных организаций, а также с учетом результатов анализа правоприменения российского законодательства.

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Евгений Вахляев
правительство содержание под стражей заболевания содержание заключенных
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