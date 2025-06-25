Лавров заявил, что Россия предпочитает дипломатию в конфликте на Украине

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Россия выбирает дипломатические методы решения конфликта на Украине, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед сотрудниками МИД Туркмении, передает корреспондент РБК.

«Тем не менее мы сегодня отдаем предпочтение дипломатии. Как говорил Путин, надо разобраться с первопричинами конфликта», — сказал Лавров.

Лавров сообщил, что Устав ООН идеально подходит для многополярного мира, и его полное соблюдение гарантирует безопасность всех стран. Однако некоторые государства применяют его выборочно. «Когда им выгодно, они акцентируют территориальную целостность, игнорируя право народов на самоопределение», — заявил Лавров.

«Одна из первопричин нынешнего кризиса европейской безопасности — агрессивное расширение НАТО на восток, планы развернуть в Крыму, на Азовском море их базы», — сказал министр.

Переговоры России и Украины проходили два раза в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Также Владимир Путин заявил, что Россия и Украина договариваются о новых переговорах после 22 июня.

На прошлой встрече России и Украины стороны обменялись меморандумами по прекращению огня. Документы российской и украинской сторон были опубликованы.

Итогом состоявшихся ранее переговоров стал обмен пленными, в их число входят тяжелораненые и те, кто моложе 25 лет. Очередной обмен пленными состоялся 20 июня.