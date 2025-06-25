МТС построила первую российскую базовую станцию 5G

Инесса Галактионова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МТС («Мобильные ТелеСистемы») запустила базовую станцию 5G, сообщила в интервью РБК глава телекоммуникационной компании Инесса Галактионова.

«Уже сейчас мы делаем инвестиции в оборудование и недавно показали первую российскую базовую станцию 5G — собранную, работающую, которую уже можно было протестировать», — рассказала она.

По словам Галактионовой, технология 5G дает абсолютно новые возможности развития b2b-продуктов.

«Есть ряд вещей, которые ты не можешь сделать на [стандарте четвертого поколения] LTE: роботизация, промышленная автоматизация, видеонаблюдение, «умная» логистика», — поделилась глава МТС, добавив, что объем данных, который нужно передавать в моменте, невозможен на существующих каналах.

В России компании по ряду объективных причин «затянули с внедрением 5G», но это дает возможность изучить опыт других стран и учесть их ошибки, считает Галактионова. Она выразила уверенность, что российские компании смогут «сделать развертывание 5G-сетей значительно лучше, чем во многих странах», как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения финансовой эффективности.

По словам главы МТС, самое важное для запуска 5G — это радиочастоты. Операторы в разных странах «бьются за золотой диапазон» — 3,4–3,8 ГГц, на котором работает самое большое количество пользовательских устройств. «Только его использование позволяет обеспечивать операторам нужную экономику», — добавила Галактионова.

В перспективе ближайших двух лет может появиться решение по этому диапазону в России, уточнила она.