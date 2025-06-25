Глава МТС рассказала об ошибках при инвестициях в «умный дом»

МТС делала ставки на «умный дом», но из него не получилось сделать масштабный бизнес. В интервью РБК глава компании рассказала об ошибке в прогнозировании потребностей клиентов, а также о сложностях в интеграции купленных активов

Инесса Галактионова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава МТС Инесса Галактионова в интервью РБК рассказала, что компания дважды делала ставку на развитие «умного дома», но не смогла превратить это направление в масштабный бизнес.

«Решили: все, делаем «умный дом». Мы же точно знаем, что потребители ждут, чтобы у них все было автоматизировано — шторы открывались, телевизор включался от голоса, лампочка зажигалась, когда ты вдруг подумал об этом. Маркетологи замечательные презентации отрисовывали, бизнес на десятки миллиардов. Мы же оператор фиксированной связи, большое количество домохозяйств, умеем устанавливать оборудование, подключать. Мы здесь специалисты. Но дальше оказывается, что не нужно людям вот это все, что мы напридумывали в презентациях. Их устраивают лампочки, которые просто горят, и телевизор, который можно с пульта включить», — говорит Галактионова.

МТС в 2022 году купила 58,37% АО «Гольфстрим охранные системы». В 2023-м она довела долю до 100%. Проект требовал серьезных инвестиций, но в конце 2024 года компания решила оптимизировать неэффективные направления, среди них оказался и «умный дом». «Нужно вовремя остановиться, потому что дальше мы за счет продолжения инвестиций начинаем каннибализировать на других бизнесах. Жизнь вносит свои коррективы, очень важно поймать этот момент. Где-то мы слишком долго его ловили», — отметила Галактионова.

По словам главы МТС, для большой компании «очень нетривиальная задача» выйти на новое направление, поскольку на приобретенный бизнес налагаются все обязательства перед рынком, корпоративные процедуры, регуляторика и т.д. «Например, ряд компаний, которые мы покупали, я годами лично вела, с тем чтобы вытащить их на определенные масштабы. Но бывает так, что оно не натягивается никак...» — отметила она.

В то же время Галактионова считает такие проекты не выброшенными на ветер деньгами, а покупкой опыта. Она допустила новый подход к теме «умного дома», но уже в части сервисов, обеспечивающих безопасность: защита от протечек воды, газа, помощь пожилым и тому подобное.

В беседе с РБК Галактионова также рассказала о подходе МТС к развитию бизнес-направлений: «Есть вещи, которые у нас хорошо получаются, которые невозможно взять с рынка. Как вы найдете компетенцию, к примеру, по голосовому ассистенту?» Но если внутренняя разработка невозможна, компания ищет активы для покупки. «У нас был ряд больших fail (ошибок. — РБК) внутри. Когда мы пилили, пилили продукт и потом понимали, что есть компании, которые перегнали нас. Здесь, знаете, не должно быть чувства нарциссизма, что у тебя лучше и вообще никого нет на рынке. Должна быть критика. Мы стараемся, конечно, быть идеальными, по крайней мере производить впечатление, но на самом деле по каким-то частям не хватило компетенции, команда завалила, не хватило ресурсов. И если ты понимаешь, что кто-то на рынке сделал что-то круче, лучше признать и купить», — говорит она. В качестве примера глава МТС привела покупку «Межрегионального ТранзитТелекома», на базе решений которого сейчас развивается платформа клиентских коммуникаций для бизнеса Exolve.

При этом Галактионова отметила, что интеграция купленных компаний сопряжена с трудностями. «Я уже не испытываю иллюзий, что если мы купили, привнесли свои ресурсы, инвестиции, то компания через полгода прирастет кратно. Успех зависит от того, как ты встраиваешь тот или иной бизнес в свои бизнес-процессы, портфель, систему мотивации», — пояснила она. В частности, тем, кто занимается продажами, новый продукт может приносить несопоставимо меньший процент в сравнении с другими, поэтому менеджеры не будут заинтересованы в его продаже.

Еще одна проблема — техническая интеграция. Зачастую МТС приходится сильно дорабатывать продукты, которые делают небольшие компании. «Требования МТС к зрелости продукта с точки зрения кибербезопасности кратно отличаются от тех, которые предъявляют себе сотрудники стартапа. У них нет задачи защитить миллионы людей от атак, потери данных, а мы несем ответственность за миллионную аудиторию», — объяснила Галактионова.

Несмотря на наличие «хорошо выстроенного» стартап-хаба для поиска, успех, по словам главы МТС, определяется именно интеграцией. «Идея в наше время мало что стоит, ее нужно реализовать», — заключила Галактионова.