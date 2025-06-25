Умерла первый замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина
Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина, сообщает «РИА Новости».
«Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Кожина умерла после тяжелой и продолжительной болезни.
Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты «Правда», позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.
В Агентстве печати «Новости» (АПН) Кожина начала работать в 1987 году в качестве старшего бухгалтера управления делами и за несколько лет прошла путь до первого заместителя гендиректора российской международной медиагруппы.
За заслуги в профессиональной деятельности Кожину наградили Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой президента России.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года