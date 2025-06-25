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Умерла первый замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Галина Кожина
Галина Кожина (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина, сообщает «РИА Новости».

«Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Кожина умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

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Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты «Правда», позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.

В Агентстве печати «Новости» (АПН) Кожина начала работать в 1987 году в качестве старшего бухгалтера управления делами и за несколько лет прошла путь до первого заместителя гендиректора российской международной медиагруппы.

За заслуги в профессиональной деятельности Кожину наградили Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой президента России.

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Полина Минаева
«Россия сегодня» медиагруппа журналистика СМИ Россия
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