Умерла первый замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Галина Кожина (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина, сообщает «РИА Новости».

«Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Кожина умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты «Правда», позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.

В Агентстве печати «Новости» (АПН) Кожина начала работать в 1987 году в качестве старшего бухгалтера управления делами и за несколько лет прошла путь до первого заместителя гендиректора российской международной медиагруппы.

За заслуги в профессиональной деятельности Кожину наградили Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой президента России.