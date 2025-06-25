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Саммит БРИКС ,  
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Песков не подтвердил участие Путина в саммите БРИКС в Бразилии

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Саммит БРИКС
Фото: Ton Molina / IMAGO / Global Look Press
Фото: Ton Molina / IMAGO / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РБК.

«Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие БРИКС», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста о возможности посещения саммита Путиным.

БРИКС был создан в июне 2006 года. В настоящее время в состав объединения входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (название образовано из первых букв их английских названий), а также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.

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Фото:Мария Захарова / Telegram

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Бразилии, сообщила South China Morning Post со ссылкой на источники. Вместо него делегацию Китая возглавит премьер Госсовета Ли Цян, как это уже было на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году.

По данным собеседников издания, Пекин объяснил бразильской стороне отсутствие Си Цзиньпина проблемами с расписанием. Менее чем за год тот дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой — в ходе саммита G20 и во время государственного визита в ноябре 2024 года, а затем в мае на форуме КНР и стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Пекине.

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Плугина Ирина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Си Цзиньпин БРИКС Бразилия Рио-де-Жанейро Владимир Путин
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