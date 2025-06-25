Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия планирует упростить визовый режим с рядом государств, расширяя международное сотрудничество в сфере туризма, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями дипмиссий, передает ТАСС.

Он отметил, что в апреле было подписано соглашение об отмене виз с Оманом. Аналогичные договоренности готовятся с Иорданией, Мьянмой, Бахрейном и другими странами.

«Расширяем список стран на электронную визу: сейчас их уже 64. Рассматриваем возможность введения ее многократного использования», — подчеркнул министр.

Решетников рассказал, что для продвижения туристического потенциала страна использует бренд Discover Russia. С начала 2023 года были организованы ознакомительные туры по России для профессионалов отрасли из Китая, Индии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Омана, Индонезии и Малайзии.

Министр напомнил, что по итогам 2024 года Россию посетили более 9 млн иностранных граждан, из которых 5 млн — туристы. Показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом.

Ранее о намерении России подписать соглашения об отмене виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, соответствующие решения с Мьянмой уже приняты и подписание возможно во время встречи лидеров двух стран на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке.

Кондратьев также отметил важность заключения безвизовых соглашений с Саудовской Аравией и Малайзией — по оценке ведомства, это может в два–три раза увеличить туристический поток из этих стран.