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Политика ,  
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ФСБ показала, как покушавшиеся на военного забирали бомбу из схрона

ФСБ показала, как покушавшиеся на военного забирали бомбу из схрона
Video

Подозреваемые в подготовке теракта против военного в Московском регионе хранили подготовленное для этого самодельное взрывное устройство в схроне, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Ранее спецслужба сообщила о задержании подозреваемых.

На видео, которое опубликовала ФСБ, видно, как подозреваемые идут по лесу с пакетом в руках. Они также сняты около каршерингового автомобиля.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье
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Теги
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