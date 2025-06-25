ФСБ показала, как покушавшиеся на военного забирали бомбу из схрона

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Подозреваемые в подготовке теракта против военного в Московском регионе хранили подготовленное для этого самодельное взрывное устройство в схроне, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Ранее спецслужба сообщила о задержании подозреваемых.

На видео, которое опубликовала ФСБ, видно, как подозреваемые идут по лесу с пакетом в руках. Они также сняты около каршерингового автомобиля.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК.