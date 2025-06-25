ФСБ показала, как покушавшиеся на военного забирали бомбу из схрона
Подозреваемые в подготовке теракта против военного в Московском регионе хранили подготовленное для этого самодельное взрывное устройство в схроне, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.
Ранее спецслужба сообщила о задержании подозреваемых.
На видео, которое опубликовала ФСБ, видно, как подозреваемые идут по лесу с пакетом в руках. Они также сняты около каршерингового автомобиля.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года