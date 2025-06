Умер гитарист и сооснователь рок-группы Bad Company Мик Ральфс

Мик Ральфс (Фото: Daniel Knighton / ZUMA / Global Look Press)

Гитарист, автор песен и один из основателей британских рок-групп Bad Company и Mott The Hoople Мик Ральфс скончался в возрасте 81 года. Об этом на официальном сайте группы сообщила пресс-служба рок-коллектива.

Музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни — с 2016 года он был прикован к постели после инсульта, случившегося вскоре после его последнего выступления с группой на арене O2 в Лондоне.

Ральфс стал одним из основателей Bad Company в 1973 году, покинув группу Mott The Hoople. Вместе с вокалистом Полом Роджерсом, барабанщиком Саймоном Кирком и басистом Бозом Берреллом он сформировал новый коллектив, ставший первой группой, подписавшей контракт с лейблом Swan Song, основанным Led Zeppelin. Дебютный альбом Bad Company в 1974 году разошелся тиражом более 5 млн копий.

«Он оставил нам потрясающие песни и воспоминания... Увидимся на небесах», — заявил Пол Роджерс.

По информации, размещенной на сайте Bad Company, Мик Ральфс будет посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла в 2025 году.

Мик Ральфс был автором или соавтором главных хитов Bad Company, включая Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love, Bad Company, Ready for Love и Movin' On. Эти песни стали классикой рока и обеспечили Bad Company статус одной из самых известных британских рок-групп 1970-х.