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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Самары, Ульяновска и Тамбова закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова запретили прием и вылет гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности граждан.

В Самарской области сбили беспилотник
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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Предыдущий запрет полетов в аэропортах Самары и Ульяновска сняли около 11 часов назад, 25 июня в 0:46 по московскому времени. Тогда запрет продержался 12 часов.

24 июня 2025 года над Самарской областью сбили один беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не было.

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Теги
Александра Озерова
Самара Ульяновск Тамбов аэропорты закрытие Росавиация
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