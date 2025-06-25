Аэропорты Самары, Ульяновска и Тамбова закрыли для полетов
В аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова запретили прием и вылет гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности граждан.
Предыдущий запрет полетов в аэропортах Самары и Ульяновска сняли около 11 часов назад, 25 июня в 0:46 по московскому времени. Тогда запрет продержался 12 часов.
24 июня 2025 года над Самарской областью сбили один беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не было.
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