Аэропорты Самары, Ульяновска и Тамбова закрыли для полетов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова запретили прием и вылет гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности граждан.

Предыдущий запрет полетов в аэропортах Самары и Ульяновска сняли около 11 часов назад, 25 июня в 0:46 по московскому времени. Тогда запрет продержался 12 часов.

24 июня 2025 года над Самарской областью сбили один беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не было.