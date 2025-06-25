Полицейские задержали пьяного, напавшего на машину скорой помощи в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего на автомобиль скорой помощи в Москве, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.
Задержанный в состоянии алкогольного опьянения подбежал к машине скорой помощи с пациентом внутри и начал наносить удары по кузову. Когда автомобиль остановился, он вступил в словесный конфликт с медиками, после чего разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю.
Задержанным оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, — пункт 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Как следует из статистики о состоянии преступности за 2024 год, на 20% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
В 2021 году почти каждая треть преступлений (28,3%) в России была совершена в алкогольном состоянии. Всего же пьяными на момент совершения противоправных деяний оказались 182 тыс. задержанных.
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