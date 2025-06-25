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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп обвинил CNN и NYT в попытке принизить удары по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и издание New York Times в попытке дискредитировать удары США по Ирану. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Фейковые новости CNN вместе с проваливающимся New York Times объединились в попытке умалить один из самых успешным ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!» — заявил президент США.

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В середине июня Израиль начал операцию против Ирана, объясняя это тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Тот объявил о проведении ответной операции. Позднее, 22 июня, в конфликт вмешались США, также нанеся удар по иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе.

В тот же день Трамп заявил, что все главные иранские объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. Об этом же объявил глава Пентагона Пит Хегсет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что удары привели к ущербу для предприятий.

Однако источники CNN и The New York Times раскрыли содержание оценки, подготовленной разведывательным управлением Пентагона, о том, что американские удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее на несколько месяцев.

Спустя пару дней, 24 июня, Трамп объявил о режиме прекращения огня между Ираном и Израилем, но позднее обвинил стороны в нарушении перемирия.

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Теги
Полина Харчевникова
Иран Удары Дональд Трамп обвинение
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