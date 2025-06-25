ФСБ показала видео с арестованными агентами спецслужб Молдавии

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Федеральная служба безопасности опубликовала видео с арестованными агентами молдавских спецслужб. Один из них рассказал на видео, что в июне 2024 года был завербован «сотрудником Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности». «Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания для разведки Республики Молдова», — сказал он. Второй задержанный сообщил, что был завербован летом 2023 года.

Против них возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.