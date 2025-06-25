В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», добавил он.

Накануне в аэропорту Саратова также вводили ограничения на полеты — с 9:29 до 23:40 мск 24 июня на фоне угрозы атаки БПЛА. В регионе были сбиты несколько дронов.

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